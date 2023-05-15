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Слепаков* и Варламов* подали иски с требованием снять с них статус иноагента

Дмитрий Трунов
23:16 15.05.2023
Оба они покинули страну после начала спецоперации на Украине.
Слепаков* и Варламов* подали иски с требованием снять с них статус иноагента
© Фото: Anton Belitsky, GlobalLookPress
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Продюсер, артист и музыкант Семен Слепаков*, а также блогер и журналист Илья Варламов* подали иски к министерству юстиции России с требованием снять с них статус иноагента. Об этом сообщается на сайте Замоскворецкого суда Москвы. Оба они покинули страну после начала спецоперации на Украине.

На сайте суда сообщается о регистрации 15 мая двух административных исков, в которых истцами значатся Слепаков и Варламов, а ответчиком - Министерство юстиции Российской Федерации. Дата рассмотрения по ним пока не назначена. Иски отнесены к категории «прочие дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления».

Минюст внес Варламова в список иноагентов в конце марта. В министерстве сообщили, что журналист распространял неверную информацию о проводимой органами государственной власти политике, а также получал поддержку из-за границы.

14 апреля в реестр попал Слепаков. По информации Минюста, он получал поддержку от иностранных источников, выступал против СВО, негативно высказывался в отношении граждан России. Кроме того, Слепаков формировал негативное отношение к военной службе и госслужбе в целом.

Ранее заявления с такими же требованиями подали в суд шоумен Максим Галкин* и певица Земфира Рамазанова*.

*- физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.

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