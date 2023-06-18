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Сальдо сообщил о резком снижении уровня воды в зоне подтопления Каховской ГЭС

Ян Брацкий
17:31 18.06.2023
По оценкам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, полная сработка водохранилища произойдет к 19 июня.
Сальдо сообщил о резком снижении уровня воды в зоне подтопления Каховской ГЭС
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости
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Активная фаза наводнения в Херсонской области прошла. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

«В Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью, в городе Голая Пристань подтопление составляет пять сантиметров. Освободились от воды 36% из 23 тысяч подтопленных домов. За минувшие сутки уровень воды в Каховском водохранилище резко снизился - более чем на четыре метра», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

За время ЧС с подтопленных территорий вывезли без малого восемь тысяч человек, в том числе 581 ребенка и 28 граждан, не способных передвигаться самостоятельно. Эвакуированных разместили в местах временного пребывания. Тем, кому это необходимо, оказали медицинскую помощь. На месте бедствия работают более тысячи сотрудников МЧС и других оперативных ведомств, сотни единиц спецтехники.

Трагедия произошла в ночь на 6 июня. Из-за разрушения верхней части плотины Каховской ГЭС огромные массы воды обрушились на территории ниже по течению. В России по факту частичного разрушения плотины возбудили уголовное дело о терроризме. На встрече с военкорами в Кремле президент Владимир Путин возложил ответственность за разрушение Каховской плотины на украинскую сторону. По словам главы государства, ВСУ стремились к этому, целенаправленно обстреливая стратегический объект. По мнению Путина, Москва не была заинтересована в разрушении плотины.

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