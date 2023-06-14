Обстановку в Херсонской области после разрушения ГЭС признали ЧС федерального характера

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Обстановку на территории Херсонской области признали чрезвычайной ситуацией федерального характера, ущерб от нее составил 1,2 млрд рублей. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

«Отнести обстановку, сложившуюся на территории Херсонской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», - сказал он.

Сумма ущерба от ЧС, которая составила 1,2 млрд рублей, стала основанием для федерального уровня реагирования, сообщили в МЧС.

О разрушении верхней части Каховской ГЭС стало известно 6 июня, вода затопила ряд населенных пунктов на левом берегу Днепра. В пострадавших районах сотрудники МЧС спасли 2 237 человек, из них 194 ребенка. Эвакуированы 7 248 человек. По словам Сальдо, 77 пострадавших госпитализированы, шесть человек погибли в результате бедствия.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо доложил президенту России Владимиру Путину о работе по ликвидации аварии на Каховской ГЭС. По его словам, после схода воды на месте приступят к работе войска РХБЗ.