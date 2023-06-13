Путин: к сожалению, разрушение Каховской ГЭС сорвало контрнаступление ВСУ

По словам президента, контрнаступление украинских националистов на том направлении стало бы для них весьма сложным.

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В трагедии на Каховской ГЭС виновата украинская сторона, которая стремилась к ее уничтожению. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами.

«Кто виновен - понятно. Украинская сторона стремилась к этому. Я не будут сейчас на 100% говорить вещи, в которых я не уверен. По большому счету, мы не фиксировали больших взрывов. Но они целенаправленно били многократно по Каховской ГЭС. Может там была закладка какая-то, может быть они в очередной раз незначительно добавили и пошло разрушение», - сказал Путин.

По словам российского лидера, официальная Москва не была заинтересована в случившемся. Разрушение плотины повлекло за собой значительные экологические и санитарные проблемы на подконтрольной территории, уточнил президент.

«Мы в этом точно не заинтересованы, потому что это тяжелые последствия для тех территорий, которые мы контролируем. Скажу странную вещь, это к сожалению сорвало их контрнаступление на этом направлении. Лучше бы они там наступали, для них было бы совсем плохо там наступать», - уточнил глава государства.

Сейчас на затопленных территориях работают сотрудники МЧС, военные и местные власти, президент отметил слаженный характер их действий. Владимир Путин пообещал, что все проблемы оказавшихся в беде людей будут решены.

«Все, что можно сделать - делается... Придется заниматься водоснабжением, новые скважины сверлить, работа идет. По мере того, как вода будет уходить, все будет решаться. По мере поступления проблем. Много погибло домашнего скота, диких животных, надо будет все это расчистить. Что касается людей, то всем будет оказана помощь в соответствии с российским законодательством», - констатировал президент.

Напомним, из-за разрушения 6 июня Каховской ГЭС оказались подтоплены населенные пункты. Больше всего пострадали села Днепряны и Корсунка, где жителей эвакуировали с крыш домов, поскольку вода поднялась почти до потолка. Тысячи человек эвакуированы, многие погибли.