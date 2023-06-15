Скворцова доложила Путину о работе сводного отряда медиков в зоне катастрофы Каховской ГЭС

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Практически круглосуточно сводный медицинский отряд Федерального медико-биологического агентства работает в зоне пострадавшей после разрушения Каховской ГЭС. Об этом заявила глава ФМБА Вероника Скворцова в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

«30 специалистов. 2 хирургические бригады, 2 реанимационные, терапевт, педиатр, травматолог, 5 эпидемиологов и лаборантов, плюс группа психологов и средний медицинский персонал», - отметила Вероника Скворцова.

По ее словам, сразу после катастрофы на место выдвинулся целый караван – десять машин с квалифицированными специалистами и оборудованием.

«Это бригада быстрого реагирования, мобильная и операционная, реанимация, перевязочные, мобильная микробиологическая лаборатория, реанимобили и линейные скорые медицинские помощи», - добавила руководитель ФМБА.

Вероника Сковрцова отметила, что востребованность помощи оказалась колоссальной.

«За два дня 600 человек обратились за медицинской помощью. 60 детей», - сказала глава Федерального медико-биологического агентства.

Напомним, 6 июня оказалась разрушена Каховская ГЭС. Вода затопила ряд населенных пунктов на левом берегу Днепра. В пострадавших районахспасли более двух тысяч человек. Эвакуировали свыше семи тысяч местных жителей.