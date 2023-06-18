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Песков заявил, что Россия будет наказывать за призывы «убивать русских»

Максим Крюков
12:50 18.06.2023
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, что подобные заявления украинских политиков должны получить оценку в странах Запада.
Песков заявил, что Россия будет наказывать за призывы «убивать русских»
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Россия будет наказывать за призывы украинских политиков «убивать русских». С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка и других официальных лиц Украины.

«Так говорят наши враги, и мы должны с ними воевать. Нельзя русским угрожать убийством. Русские должны за это наказывать, и мы будем это делать», - сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

По словам представителя Кремля, такие заявления украинских политиков должны получить огласку и оценку в западных государствах.

«Парламентарии в этих странах должны понимать, кому они отправляют помощь. Они отправляют помощь вот таким де-факто убийцам», - заявил Песков.

Напомним, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что план киевского режима заключается в максимальном уничтожении россиян. По его словам, план Киева включает максимально жесткое продвижение вперед. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя высказывания Подоляка о ненависти к России и о преследовании россиян, призвал «во всех ситуациях все стороны избегать риторики, которая не помогает». Председатель Государственной думы Вячеслав Володин, в свою очередь, заявил, что преступные заявления официального Киева об уничтожении россиян являются геноцидом. Спикер ГД РФ отметил, что «высокопоставленный чиновник офиса Зеленского раскрыл преступные намерения киевского режима».

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