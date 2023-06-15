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Володин назвал геноцидом планы Киева убивать россиян

Ян Брацкий
16:14 15.06.2023
Ранее в ООН призвали главу офиса украинского президента Михаила Подоляка «избегать риторики, которая не помогает».
Володин назвал геноцидом планы Киева убивать россиян
© Фото: Russian State Duma Press Service, GlobalLookPress
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Преступные заявления официального Киева об уничтожении россиян являются геноцидом. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что план Киева включает максимальное уничтожение россиян.

«Высокопоставленный чиновник офиса Зеленского раскрыл преступные намерения киевского режима. По его словам, заключаются они в "максимальном уничтожении россиян". Это не что иное, как геноцид», - написал Володин в своем Telegram-канале.

На русофобскую и человеконенавистническую позицию Подоляка ранее обратили внимание в офисе Генсека ООН. В частности, там призвали избегать риторики, которая не помогает. Кроме того, Россия распространила в ООН письмо с заявлениями главы украинской разведки Кирилла Буланова об убийствах россиян. Последний пообещал делать это «в любой точке мира».

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