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В ООН прокомментировали угрозы Подоляка в адрес россиян

Дмитрий Трунов
02:43 19.05.2023
Советник главы офиса президента Украины, в частности, заявил, что Украина «достанет каждого» либо физически, либо юридически.
В ООН прокомментировали угрозы Подоляка в адрес россиян
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак призвал «во всех ситуациях все стороны избегать риторики, которая не помогает». Так он ответил на просьбу прокомментировать высказывания советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о ненависти к России и о преследовании россиян.

Подоляк, в частности, заявил, что Украина «достанет каждого» либо физически, либо юридически.

Ранее Россия распространила в ООН письмо с заявлениями главы ГУР Украины Кирилла Буданова об убийствах россиян. Он сказал, что Украина «достала уже многих, в том числе публичных и медийных личностей» и что киевский режим будет «убивать русских в любой точке мира до полной победы».

В России Буданов заочно арестован решением Лефортовского суда Москвы. Он обвиняется в организации терактов на территории России.

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