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В офисе Зеленского заявили, что план Киева направлен на максимальное убийство россиян

Максим Крюков
14:31 15.06.2023
По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, план Киева включает максимально жесткое продвижение вперед.
В офисе Зеленского заявили, что план Киева направлен на максимальное убийство россиян
© Фото: Kaniuka Ruslan. Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что план киевского режима заключается в максимальном уничтожении россиян.

«Существует один план: максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте. После этого мы не можем где-то остановиться и сказать: все, давайте теперь что-то думать и разговаривать», - сказал он в эфире всеукраинского телемарафона.

Ранее заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя высказывания Михаила Подоляка о ненависти к России и о преследовании россиян, призвал «во всех ситуациях все стороны избегать риторики, которая не помогает». Украинский политтехнолог, в частности, утверждал, что Украина «достанет каждого» либо физически, либо юридически. Кроме того, глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что после начала специальной военной операции по защите мирного Донбасса Запад требовал от Киева убивать как можно больше русских в ответ на просьбу о поставках ПЗРК Stinger.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев не готов и не желает вести переговоры с Россией в данный момент, в том числе и из-за запрета со стороны западных кураторов. По словам представителя Кремля, «сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог».

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