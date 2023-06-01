Гладков назвал фейком информацию об экстренной эвакуации Шебекино

Сейчас собирать большое количество людей в какой-либо точке невозможно и небезопасно, написал глава Белгородской области в своем Telegram-канале.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг данные о том, что организованы точки сбора для срочной эвакуации жителей Шебекинского округа. Эту информацию он назвал фейком.

Сейчас собирать большое количество людей в какой-либо точке невозможно и небезопасно, написал глава региона в своем Telegram-канале. В то же время власти готовы помогать выезжающим из города, сообщил он.

Тех, кто самостоятельно покидает Шебекино, могут разместить в пунктах временного размещения, например, в «Белгород Арене». Если местные жители не имеют возможности доехать своими силами, они могут обращаться в администрацию округа, написал Гладков.

Город Шебекино находится практически под круглосуточным огнем со стороны украинских боевиков. Ранее глава Белгородской области сообщил о двух пострадавших после нового обстрела. Ситуация в регионе, где продолжаются обстрелы гражданских объектов, вызывает обеспокоенность Кремля, сказал накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне также стало известно о том, что власти Белгородской области отправят около 2,5 тыс. детей из приграничных районов в другие регионы на летний отдых.