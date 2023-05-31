В Кремле сочли тревожной ситуацию в Белгородской области

Ранее власти Белгородской области заявили, что дети будут вывезены из Шебекинского и Грайворонского округов.

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Ситуация в Белгородской области, где продолжаются обстрелы гражданских объектов, вызывает обеспокоенность Кремля. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. С его слов, власти принимают все необходимые меры.

«Мы действительно обеспокоены этой ситуацией, там продолжаются обстрелы гражданских объектов», - приводит «Интерфакс» слова Пескова.

Отдельно представитель Кремля напомнил, что ни от одной из стран коллективного Запада не прозвучали слова осуждения обстерлов гражданской инфраструктуры.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о том, что с 31 мая власти начнут вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Ситуация там остается напряженной. В ночь на среду украинские националисты нанесли по региону артиллерийский удар. В результате четыре человека получили ранения, двоих госпитализировали. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.