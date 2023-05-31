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Около 2,5 тыс. детей вывезут за пределы Белгородской области на летний отдых

Дмитрий Трунов
11:53 31.05.2023
Пока речь идет о первой группе, которая отправится на летний отдых по приглашению губернатора Воронежской области.
Около 2,5 тыс. детей вывезут за пределы Белгородской области на летний отдых
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Пресс-служба губернатора Белгородской области прояснила ситуацию с отправкой детей из приграничных районов в Воронежскую область. Речь идет о первой группе, которая отправится на летний отдых по приглашению губернатора Воронежской области. Их разместят в детском лагере отдыха «Ландыш».

Сейчас выстраивается такая программа организации отдыха. Следующая группа отправляется 1 июня. Предполагается, что всего около 2,5 тысяч детей отдохнут за пределами области, сказали «Звезде» в пресс-службе.

«Он пригласил, мы посмотрели, что замечательный лагерь, и согласились. Собрали детишек из приграничного района и отправили. Предложение было сделано давно, все в плановом режиме, планово организуем на летний детский отдых. Нацелены на максимальное количество детей из приграничных районов отправить за пределы области. Не из всей области, а только из приграничных районов. Потому что во всей области более-менее все идет как обычно, по плану», - пояснил сотрудник пресс-службы.

В приграничных районах картина существенно другая. Часть лагерей, которые там были, на данный момент детей не принимают. Поэтому губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к коллегам, чтобы отправить детей на отдых в соседние регионы.

Несколько глав откликнулись. Речь идет о Ярославской области, Ставропольском крае, Пензенской области, Калужской области. Предложили принять детей у себя Москва и Санкт-Петербург. Сейчас формируется полноценная программа по отправке детей на отдых.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что с 31 мая власти начнут вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов.

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