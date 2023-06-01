Глава Белгородской области Гладков сообщил о двух пострадавших после обстрела Шебекино

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Два человека пострадали при обстреле украинскими боевиками Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Обстрел Вооруженными силами Украины шел на протяжении часа. По предварительным данным, есть двое пострадавших», - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, один мужчина получил травматическую ампутацию левой верхней конечности, его состояние оценивается как тяжелое. Второй пострадавший самостоятельно пришел в больницу с контузией, он находится в состоянии средней степени тяжести. Оба будут проходить лечение в городской больнице №2 в Белгороде.

Губернатор добавил, что на месте обстрела работают оперативные и аварийные службы. Подворовой обход проведут с наступлением светлого времени суток, уточнил он.

В ночь на 31 мая при обстреле Шебекино ранения получили четыре человека, один мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. Повреждены также жилые дома, школа и два административных здания. Из-за ухудшения обстановки в регионе власти начали вывоз детей из Шебекинского и Гайворонского округов.