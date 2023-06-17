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Президент ЮАР Рамафоса прибыл в Санкт-Петербург

Владимир Рубанов
16:25 17.06.2023
Ранее южноафриканский лидер на пресс-конференции в Киеве заявил о намерении обсудить с Путиным саммит БРИКС.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса прибыл в субботу в Санкт-Петербург. Сегодня у него запланирована двусторонняя встреча с Владимиром Путиным, а также переговоры с российским президентом в составе группы лидеров африканских стран, прибывших в Россию с мирной инициативой.

Миссия уже побывала 16 июня в Киеве и провела там переговоры с Владимиром Зеленским. Африканские лидеры призвали президента Украины завершить конфликт.

Ранее южноафриканский лидер на пресс-конференции в Киеве заявил о намерении обсудить с Путиным саммит БРИКС. По его словам, по саммиту есть «нерешенные вопросы». Встреча глав стран - членов объединения пройдет в ЮАР 22-24 августа.

В ЮАР заявляли, что иммунитет по БРИКС не распространяется на ордера Международного уголовного суда. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что ЮАР и другие страны-партнеры «не будут ориентироваться на незаконные решения» МУС.

СК РФ заочно предъявил обвинения прокурору и судье МУС, выдавшим ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

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