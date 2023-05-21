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СК РФ заочно предъявил обвинения прокурору и судье МУС

Анна Касаткина
16:02 21.05.2023
Следствию удалось собрать достаточную доказательную базу против фигурантов уголовного дела, говорится в сообщении силового ведомства.
СК РФ заочно предъявил обвинения прокурору и судье МУС
© Фото: IMAGO, Vincent Isore, GlobalLookPress
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Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда (МУС), выдавшим ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Об этом говорится в сообщении СК.

В силовом ведомстве отметили, что в отношении прокурора и одного из судей собрана достаточная доказательная база.

«Вынесены постановления о заочном предъявлении обвинения прокурору Международного уголовного суда Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье Международного уголовного суда Розарио Сальваторе Айтале», - говорится в сообщении.

Указанные лица также объявлены в розыск, расследование в отношении других фигурантов уголовного дела продолжается, отметили в СК,

Ранее МВД России объявило в розыск прокурора Карима Хана и судей МУС Томоко Аканэ, Розaрио Сальваторе Айталу и Сeрхио Херардо Угaльде Годинеса. В России они проходят по делу по части 2 статьи 301, части 1 статьи 30, части 2 статьи 360 УК о заведомо незаконном заключении под стражу, а также приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений. Против Карима Хана также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 299, части 1 статьи 30, части 2 статьи 360 УК («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления»).

Ассамблея государств - участников МУС накануне выразила обеспокоенность предпринятыми Россией мерами в отношении прокурора и судей инстанции. Руководство суда выразило сожаление по этому поводу и призывало «все государства уважать судебную независимость МУС».

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