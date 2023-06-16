Более 10 тысяч военных получили спецвыплаты за уничтожение и захват техники противника с начала СВО

Ограничений на получение выплаты от количества уничтоженной техники нет, сообщил представитель МО РФ Игорь Конашенков.

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Более 10 тысяч военнослужащих получили специальные выплаты за уничтожение и захват военной техники противника. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«С начала проведения специальной военной операции более десяти тысяч военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации получили специальные выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника», - сказал он.

Так, в 2022 году за личное уничтожение 11 586 единиц техники противника выплаты получили 7 064 российских военнослужащих. В период с 1 января по 31 мая вознаграждение выплатили 3 193-м военнослужащим за ликвидацию 4 415 единиц техники.

Никаких ограничений на получение выплат военным от количества уже уничтоженной ранее техники не существует, подчеркнул Конашенков.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.