Путин: бронемашины Bradley и танки Leopard прекрасно горят
Глава государства прокомментировал уничтожение российскими силами западной техники в зоне спецоперации.
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Бронемашины Bradley и танки Leopard прекрасно горят, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с российскими военкорами.
«Прекрасно горят, как мы и предполагали, и Bradley, и Leopard», - сказал глава государства.
Также он сообщил об огромном количестве уничтоженной украинской техники советского производства.
Кроме того, Путин пообещал обсудить с Минобороны вознаграждение бойцов за подбитую технику врага.