Армия Путин: бронемашины Bradley и танки Leopard прекрасно горят Андрей Аркадьев Глава государства прокомментировал уничтожение российскими силами западной техники в зоне спецоперации. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Бронемашины Bradley и танки Leopard прекрасно горят, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с российскими военкорами. «Прекрасно горят, как мы и предполагали, и Bradley, и Leopard», - сказал глава государства. Также он сообщил об огромном количестве уничтоженной украинской техники советского производства. Кроме того, Путин пообещал обсудить с Минобороны вознаграждение бойцов за подбитую технику врага. Экспертное мнение и аналитика