Владельца кафе в Братске задержали после массового отравления шаурмой

В настоящее время следователи СК РФ допрашивают индивидуального предпринимателя, персонал кафе, а также пострадавших.

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В Иркутской области задержали владельца кафе быстрого питания в Братске, в котором после употребления шаурмы отравились местные жители. По последним данным Следственного управления СК РФ по региону, число отравившихся выросло до 62 человек. Уточняется, что госпитализированы 29 человек, из них пять детей.

«Применена мера временного запрета деятельности кафе. Следователи СК допрашивают предпринимателя, персонал кафе, а также пострадавших», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регионального СКР.

В федеральном органе также сообщили, что специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) выявили нарушения требований санитарного законодательства, технологического процесса приготовления блюд, а также условий хранения продуктов питания.

Накануне губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о массовом отравлении жителей после посещения заведения общепита. Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 238 Уголовного кодекса РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).