В Братске возбудили уголовное дело после массового отравления шаурмой

В настоящее время следователи проводят проверку, уже были изъяты гриль-печи и документация персонала.

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Следственное управление СК РФ по Иркутской области возбудило уголовное дело после того, как более 35 жителей Братска обратились с жалобами на ухудшение самочувствия после употребления шаурмы в кафе быстрого питания.

«На данный момент с диагнозом "острая кишечная инфекция" госпитализированы 11 человек, в числе которых 5 несовершеннолетних детей», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что следователи СК изъяли гриль-печи и документацию работников кафе. Весь персонал был направлен на бактериологическое исследование.

Сегодня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о госпитализации десяти человек, в том числе пятерых детей, после посещения заведения общепита в Братске. Глава региона отметил, что необходимо найти причину массового отравления и виновного в ЧП.