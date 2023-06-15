Число отравившихся шаурмой в Братске выросло до 62 человек

В больницах находятся 29 человек, из которых пять детей.

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Число отравившихся шаурмой в Братске Иркутской области выросло до 62 человек. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

«На утро 15 июня с признаками отравления за медпомощью обратились 62 человека», - цитирует ТАСС сообщение.

Уточняется, что госпитализированы 29 человек, из них пять детей.

Массовое отравление произошло среди посетителей кафе быстрого питания «Шаурму хочу», о первых пострадавших стало известно 14 июня.

Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что в кафе были нарушены технологический процесс приготовления блюд и условия хранения продуктов питания и продовольственного сырья, а также нет условий для соблюдения личной гигиены работников. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности»).