Сегодня постпредство России при ООН в очередной раз поднимет вопрос о расследовании терактов на «Северных потоках» в Совете Безопасности.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Danish Defense Ministry, XinHua, GlobalLookPress

Вашингтон нашел виновного во взрывах на «Северных потоках» и активно раскручивают эту версию. В качестве авторов и исполнителей называют Киев. Западные издания ссылаются на серьезные источники и говорят, что США заранее знав о коварных планах Украины отговаривали ее. Тайны Балтийского моря, на дне которого были совершены диверсии на нитках «Северных потоков» хранились почти девять месяцев. И вот окружной прокурор Матс Юнгквист, ведущий дело о терактах на российских газопроводах в Швеции заявил журналистам, что расследование может завершиться этой осенью.

«Я надеюсь, что этой осенью мы сможем принять заключительное решение по обвинительным актам по этому делу, по крайней мере, таковы наши намерения при нынешнем положении дел», - заявил Юнгквист шведскому радио.

В начале апреля Юнгквист заявлял, что ясности, кто стоит за подрывом газопроводов нет, и найти ответственных непросто. Лишь упоминал, что за диверсиями стоит группа исполнителей. В недавнем интервью, окружной прокурор Швеции отметил, что в расследовании участвует Германия, но снова не раскрыл детали. Зато в прессе появляются подозрительно похожие друг на друга версии, где ярко прослеживается украинский след.

«Шестеро украинских спецназовцев планировали под вымышленными именами арендовать лодку и с помощью аквалангов для глубоководного дайвинга погрузиться на глубину 80 метров к газопроводу», - пишут СМИ в Германии.

Такие выводы немецкие журналисты делают после совместного расследования с голландскими коллегами. И вот уже американские СМИ критикуют Службу военной разведки Нидерландов: якобы там о планах Украины подорвать «Северные потоки» знали и даже сообщали об этом ЦРУ. Но те лишь предостерегли Киев от последствий диверсий. В итоге, по мнению западных журналистов, все организовал никто иной, как главком ВСУ Валерий Залужный.

«Обвиняя Украину Америка пытается избежать возможной критики, избежать статуса террористического государства. Ведь это был акт терроризма. У них всегда есть возможность сказать: "Ох, у Украина есть право совершить такое. Мы можем это понять, но мы – США, непричастны к этому. Мы ничего не делали"», - объяснил политолог из США Джон Вароли.

Всерьез об украинском следе на Западе стали говорить зимой - после появления расследования Сеймура Херша. По его мнению, американские водолазы заложившие взрывчатку в Балтийском море во время учений НАТО, действовали по заказу президента США. Но после заявления Херша на Западе стали раскачивать версию с яхтой «Андромеда», на которой могли передвигаться устроившие атаку украинские диверсанты. Причем, судя по недавним публикациям, опять же, западных СМИ, к диверсии те готовились в Польше. Варшава отреагировала, свою причастность к терактам на трубопроводах она отрицает. Но официальной информации по расследованиям на «Северных потоках» как не было так и нет.

«Американские политики еще не готовы окончательно представить официальную версию с точки зрения Белого дома и органов управления США, это будет зафиксированная позиция, которой можно будет апеллировать. Сейчас идут такие пробросы, разведка боем, оценка результатов, а не вбросить ли информацию? Если будет понятно, что Россия готова на этом уровне договариваться и готова сделать вид, что инцидент исчерпан, то официальная позиция будет сформирована», - полагает политолог Дмитрий Солонников.

Как отметил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь, США проявляют несвойственную им медлительность и подозрительно отмалчиваются.

«По сравнению с обычным энергичным стилем Соединенных Штатов, их бездействие в отношении взрыва "Северного потока" действительно вызывает недоумение. По какой причине американская сторона молчит?», - задался вопросом Ван Вэньбинь.

Что точно известно - летом прошлого года в районе «Северных потоков» проходили учения НАТО с использованием глубоководного оборудования. Об этом заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве. Там же настаивали и на проведении независимого расследования, но российскую резолюцию в ООН не приняли. Сегодня постпредство России при ООН вновь поднимет вопрос о расследовании подрывов в Совете Безопасности.