Представитель польских спецслужб заявил о непричастности страны к диверсиям на «Северных потоках»
Пресс-секретарь польского министра Жарын заявил, что обвинение Польши во взрывах на «Северных потоках» не имеет под собой никаких оснований.
© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, Globallookpress
Пресс-секретарь министра, работающего в польских спецслужбах, Станислав Жарын заявил, что Польша не связана со взрывами на «Северных потоках». Об этом он написал в своем профиле в Twitter.
«Польша не имела никакого отношения ко взрыву "Северного потока - 1" и "Северного потока - 2". Причисление Польши к этим событиям не имеет под собой никаких оснований», - сказал Жарын.
Пресс-секретарь добавил, что эти слухи ходят уже несколько месяцев и напоминают тактику информационного шума.
Днем ранее издание The Wall Street Journal сообщило о начале расследования ФРГ диверсий на газопроводах. Немецкие журналисты выявили связь между судном, замешанном во взрывах, и подставным украинским туристическим агентством, базирующемся в Варшаве.