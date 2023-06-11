Представитель польских спецслужб заявил о непричастности страны к диверсиям на «Северных потоках»

Пресс-секретарь польского министра Жарын заявил, что обвинение Польши во взрывах на «Северных потоках» не имеет под собой никаких оснований.

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Пресс-секретарь министра, работающего в польских спецслужбах, Станислав Жарын заявил, что Польша не связана со взрывами на «Северных потоках». Об этом он написал в своем профиле в Twitter.

«Польша не имела никакого отношения ко взрыву "Северного потока - 1" и "Северного потока - 2". Причисление Польши к этим событиям не имеет под собой никаких оснований», - сказал Жарын.

Пресс-секретарь добавил, что эти слухи ходят уже несколько месяцев и напоминают тактику информационного шума.

Днем ранее издание The Wall Street Journal сообщило о начале расследования ФРГ диверсий на газопроводах. Немецкие журналисты выявили связь между судном, замешанном во взрывах, и подставным украинским туристическим агентством, базирующемся в Варшаве.