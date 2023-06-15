Сийярто заявил об отсутствии расследования диверсии на «Северных потоках»

Взрывы на трубопроводах «Северный поток», проложенных по дну Балтийского моря, произошли 26 сентября прошлого года.

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Серьезного расследования диверсии на экспортных газопроводах «Северных поток» до сих пор нет. Об этом на полях петербургского экономического форума заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Серьезного расследования пока не проводилось. Это возмутительно. Мы должны знать, кто совершил атаку», - приводит его слова «РИА Новости».

Ранее стало известно о планах России поднять вопрос о расследовании подрыва «Северных потоков» в ходе закрытых консультаций в ООН. После этого запланировано общение с прессой, сообщил зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

В Кремле неоднократно заявляли, что все обстоятельства и детали диверсии на ветках российских газопроводов «Северный поток» должны быть выявлены в ходе прозрачного расследования.