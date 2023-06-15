Россия 15 июня поднимет вопрос о расследовании подрыва «Северных потоков» в Совбезе ООН

Это намерены сделать в ходе закрытых консультаций членов Совета безопасности.

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Российские представители в ООН намерены сегодня в ходе закрытых консультаций членов Совета безопасности организации поднять вопрос о расследовании подрыва «Северных потоков». Об этом сообщил первый заместитель Постоянного представителя РФ Дмитрий Полнянский.

«После этого предполагается наше краткое общение с аккредитованными при ООН журналистами», - добавил дипломат.

Напомним, ранее Совет безопасности Организации Объединенных Наций не принял резолюцию России о создании комиссии по расследованию диверсии на «Северных потоках». Документ не набрал 9 голосов из 15.

За принятие резолюции проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Также для принятия документа ни одна из постоянных членов СБ ООН не должна была проголосовать против.