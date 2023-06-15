Число госпитализированных после отравления шаурмой в Братске выросло до 35 человек

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Число госпитализированных после отравления шаурмой в Братске увеличилось на шесть человек - до 35. Все они доставлены в инфекционное отделение 5-й городской больницы. Среди тех, кому понадобилась помощь врачей, - девять детей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«По результатам лабораторных исследований, проведенных методом ПЦР, в пробах биологического материала пострадавших граждан и персонала кафе обнаружена ДНК сальмонелл», - говорится на сайте ведомства.

Первые пострадавшие начали поступать в больницы города в минувшую среду, 14 июня. На ухудшение самочувствия пожаловались посетители местного кафе, где готовили шаурму. Количество пострадавших росло, пока не превысило 60 человек. Владельца кафе задержали, само заведение закрыто.