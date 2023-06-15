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Причиной массового отравления шаурмой в Братске стала сальмонелла

Анна Назайкина
12:39 15.06.2023
Сегодня утром стало известно, что количество пострадавших возросло до 62 человек.
Причиной массового отравления шаурмой в Братске стала сальмонелла
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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Массовые отравления в Братске Иркутской области после употребления шаурмы вызваны сальмонеллой, заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Причиной массовой заболеваемости стала сальмонелла», - приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Как объяснили в Роспотребнадзоре, эта бактерия могла попасть в шаурму, если при ее приготовлении не соблюдались санитарные нормы или если кафе использовало некачественное сырье.

Сегодня утром стало известно, что количество людей, отравившихся шаурмой в Братске, возросло до 62 человек, из них 29 человек находятся в больнице.

Владельца кафе, в котором готовили шаурму, задержали правоохранители. Его, а также работников заведения и пострадавших сейчас допрашивают. Возбуждено уголовное дело.

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