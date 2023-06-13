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После начала специальной военной операции по защите мирного Донбасса Запад требовал от Украины убивать как можно больше русских. С таким признанием выступил украинский министр обороны Алексей Резников.

«Мы спросили: "Можно нам [ПЗРК] Stinger?" Нам сказали: "Нет, ройте окопы и убивайте как можно больше россиян, прежде чем все закончится"», - приводит журнал Foreign Affairs слова Резникова.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что украинские власти были готовы пойти на переговоры с Россией, но отказались от них под нажимом официального Вашингтона.

На прошлой неделе посол России в США Анатолий Антонов отметил нежелание США решать конфликт на Украине дипломатическим путем. А накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель допустил начало переговоров о мире на Украине после выборов президента США в 2024 году. По его мнению, Москва не пойдет на диалог, пока не одержит победу.