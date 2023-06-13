Резников заявил, что Запад требовал от Украины убивать больше россиян на старте СВО
После начала специальной военной операции по защите мирного Донбасса Запад требовал от Украины убивать как можно больше русских. С таким признанием выступил украинский министр обороны Алексей Резников.
«Мы спросили: "Можно нам [ПЗРК] Stinger?" Нам сказали: "Нет, ройте окопы и убивайте как можно больше россиян, прежде чем все закончится"», - приводит журнал Foreign Affairs слова Резникова.
Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что украинские власти были готовы пойти на переговоры с Россией, но отказались от них под нажимом официального Вашингтона.
На прошлой неделе посол России в США Анатолий Антонов отметил нежелание США решать конфликт на Украине дипломатическим путем. А накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель допустил начало переговоров о мире на Украине после выборов президента США в 2024 году. По его мнению, Москва не пойдет на диалог, пока не одержит победу.