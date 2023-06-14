Минобороны России подписало контракты с 10 командирами добровольцев в зоне СВО

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Минобороны России подписало контракты с командирами формирований добровольческих корпусов в зоне спецоперации. Добровольцам и членам их семей теперь станут доступны меры социальной поддержки, сообщили в военном ведомстве.

Контракты подписали представитель МО РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев и десять командиров бригад и отрядов на добровольных началах защищающих Родину в зоне СВО.

Ранее Минобороны подписало контракт с добровольческим отрядом «Ахмат». Отряд первым заключил соглашение с ведомствам в рамках приказа министра обороны Сергея Шойгу об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций.

Статс-секретарь - заместитель министра обороны Николай Панков сообщал, что добровольческие отряды подпишут контракты с министерством обороны до 1 июля. Он подчеркнул, что это даст добровольцам необходимый правовой статус. Кроме того, замминистра обороны отметил увеличение числа граждан, которые хотят защищать Отечество в рядах добровольческих формирований. По его словам, участники таких отрядов выполняют боевые задачи наравне с подразделениями Вооруженных сил России.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.