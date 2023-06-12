Минобороны России подписало первый контракт в рамках приказа о добровольцах с отрядом «Ахмат»

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Министерство обороны Российской Федерации и добровольческий отряд «Ахмат» подписали контракт в рамках реализации приказа Министра обороны России об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций.

Контракт, определяющий правовое регулирование и деятельность добровольческих подразделений «Ахмат» в зоне проведения специальной военной операции, а также распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки, подписали заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.

Депутат Государственной думы РФ Адам Делимханов, который также принимал участие в подписании соглашения, выразил уверенность в том, что «данный контракт с удовольствием также подпишут все командиры добровольческих подразделений и отрядов, потому что это дает тот же статус военнослужащего, как и в Министерстве обороны».

Напомним, 10 июня Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу подписал указ, который определяет порядок служебной деятельности добровольческих организаций. В российском оборонном ведомстве отметили, что документ направлен на повышение эффективности применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.