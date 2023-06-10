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Замминистра Панков: добровольческие отряды подпишут контракты с Минобороны до 1 июля

Елизавета Егорова
13:37 10.06.2023
Панков отметил, что контракты дадут добровольцам необходимый правовой статус, который распространит на них и их семьи социальные меры поддержки.
Замминистра Панков: добровольческие отряды подпишут контракты с Минобороны до 1 июля
© Фото: Минобороны России
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Заместитель министра обороны РФ Николай Панков заявил, что добровольческие отряды подпишут контракты с Министерством обороны до первого июля. Это даст добровольцам необходимый правовой статус.

«Заключение гражданами контрактов с государством, это прежде всего распространение на них, а также на членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки», - сообщает Панков.

Заместитель главы военного ведомства отметил успешную работу добровольческих подразделений. По его словам, они прекрасно справляются с задачами на линии боевого соприкосновения.

В настоящее время желающих служить на добровольческой основе насчитывается более 40.

Ранее добровольцы и военные врачи рассказали, почему они приехали в зону спецоперации. По их словам, сейчас нехватка врачей, и их долг - помогать своему населению.

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