Замминистра Панков: добровольческие отряды подпишут контракты с Минобороны до 1 июля
Заместитель министра обороны РФ Николай Панков заявил, что добровольческие отряды подпишут контракты с Министерством обороны до первого июля. Это даст добровольцам необходимый правовой статус.
«Заключение гражданами контрактов с государством, это прежде всего распространение на них, а также на членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки», - сообщает Панков.
Заместитель главы военного ведомства отметил успешную работу добровольческих подразделений. По его словам, они прекрасно справляются с задачами на линии боевого соприкосновения.
В настоящее время желающих служить на добровольческой основе насчитывается более 40.
Ранее добровольцы и военные врачи рассказали, почему они приехали в зону спецоперации. По их словам, сейчас нехватка врачей, и их долг - помогать своему населению.