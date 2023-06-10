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В МО отметили рост числа добровольцев, желающих защищать Родину

13:39 10.06.2023
По словам замминистра обороны Николая Панкова, зафиксирован рост граждан, желающих встать на защиту Родины в добровольческих формированиях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Замминистра обороны Николай Панков отметил увеличение числа граждан, которые хотят защищать Отечество в рядах добровольческих формирований. Об этом он сказал в ходе селекторного совещания по вопросам комплектования ВС РФ контрактниками.

«Помимо поступления граждан на контрактную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, у нас отмечается существенный рост граждан, желающих защищать Отечество в добровольческих формированиях. В настоящее время их более сорока», - сказал Панков.

Во время заседании Панков также сообщил, что за 10 дней июня на службу по контракту было принято более 13,5 тысяч человек. Это более, чем в два раза выше, чем за аналогичным период в мае, и более, чем в три раза, чем в апреле 2023. Участники добровольческих формирований выполняют боевые задачи наравне с подразделениями ВС РФ, отметил замглавы ведомства.

В МО добавили, что на граждан, которые заключают контракты с государством, и членов их семей распространяются установленные меры социальной защиты и поддержки.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.

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