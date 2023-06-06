В стране и мире В Роспотребнадзоре заявили об изъятии в 11 регионах более 37 тысяч литров напитка «Мистер сидр» Игнат Далакян Ведомство сообщило, что ситуация находится на личном контроле главы Роспотребнадзора Анны Поповой. © Фото: УМВД России по Ульяновской области Читайте нас на: В Роспотребнадзоре заявили об изъятии в 11 регионах более 37 тысяч литров напитка «Мистер сидр». «По состоянию на 18:00 6 июня специалистами территориальных органов Роспотребнадзора изъято из оборота 37,6 тысяч литров потенциально опасного пивного напитка "Мистер сидр", произведенного на территории Самарской области», - сообщает ведомство. Согласно заявлению Роспотребнадзора, наибольшее количество изъятого напитка оказалось в Курганской области, Республике Удмуртия и Республике Крым. Подобные мероприятия по выявлянию и изъятию продолжаются по всей России. Сообщается, что ситуация находится на контроле у главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Ведомство призывает быть бдительными при приобретении слабоалкогольных напитков и немедленно сообщать о случаях реализации продукции «Мистер сидр» в территориальные органы Роспотребнадзора. Ранее правоохранительные органы назвали входящие в состав контрафактного сидра и повлекшие смерти вещества. После проведения экспертизы, в составе контрафактного алкоголя были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в опасных для жизни пропорциях. Экспертное мнение и аналитика