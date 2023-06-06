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В Роспотребнадзоре заявили об изъятии в 11 регионах более 37 тысяч литров напитка «Мистер сидр»

Игнат Далакян
18:48 06.06.2023
Ведомство сообщило, что ситуация находится на личном контроле главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
В Роспотребнадзоре заявили об изъятии в 11 регионах более 37 тысяч литров напитка «Мистер сидр»
© Фото: УМВД России по Ульяновской области
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В Роспотребнадзоре заявили об изъятии в 11 регионах более 37 тысяч литров напитка «Мистер сидр».

«По состоянию на 18:00 6 июня специалистами территориальных органов Роспотребнадзора изъято из оборота 37,6 тысяч литров потенциально опасного пивного напитка "Мистер сидр", произведенного на территории Самарской области», - сообщает ведомство.

Согласно заявлению Роспотребнадзора, наибольшее количество изъятого напитка оказалось в Курганской области, Республике Удмуртия и Республике Крым. Подобные мероприятия по выявлянию и изъятию продолжаются по всей России.

Сообщается, что ситуация находится на контроле у главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Ведомство призывает быть бдительными при приобретении  слабоалкогольных напитков и немедленно сообщать о случаях реализации продукции «Мистер сидр» в территориальные органы Роспотребнадзора.

Ранее правоохранительные органы назвали входящие в состав контрафактного сидра и повлекшие смерти вещества. После проведения экспертизы, в составе контрафактного алкоголя были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в опасных для жизни пропорциях.

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