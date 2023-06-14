Адам Делимханов вышел на связь и сообщил, что у него все хорошо

Ранее Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о том, что депутат Госдумы жив и не ранен.

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Находящийся в зоне спецоперации депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил в своем телеграм-канале, что с ним все хорошо, и поблагодарил тех, кто за него переживал.

Ранее о том, что Делимханов жив и не ранен, сообщил Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Сообщения о гибели Делимханова опроверг спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он сообщил, что парламентарий жив, здоров и «желает здоровья всем».

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о гибели депутата, отметил, что украинские СМИ зачастую распространяют фейки. Представитель Кремля призвал дождаться правдивой информации.

Напомним, утром 14 июня украинские паблики распространили сообщения о том, что депутат Госдумы Адам Делимханов якобы погиб при обстреле в зоне спецоперации. Корреспондент «Звезды» попытался уточнить информацию.

Помощник депутата Мадина Шавлохова, представившаяся сотрудником пресс-службы Госдумы, сообщила, что Делимханов жив, но якобы был ранен. Позже она заявила о том, что работает в пресс-службе ЛДПР. Впоследствии в пресс-службах нижней палаты и ЛДПР разъяснили, что Шавлохова у них не работает и не уполномочена делать заявления от имени этих структур.