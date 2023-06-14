Кадыров сообщил, что Делимханов жив и даже не ранен
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что депутат Государственной думы Адам Делимханов жив и даже не получил ранения.
«Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации», - заявил Кадыров.
По его словам, СМИ на Украине настолько не уважают своих читателей, что нагло им лгут, понимая, что фейковая информация может быть опровергнута.
Напомним, ранее в украинских Telegram-каналах появились сообщения о том, что Делимханов погиб при обстреле в зоне специальной военной операции. Впоследствии председатель ГД Вячеслав Володин опроверг эту информацию.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с большой тревогой восприняли эти сведения.