Кадыров сообщил, что Делимханов жив и даже не ранен

Украинские СМИ настолько не уважают своих читателей, что нагло им лгут, подчеркнул глава Чечни.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что депутат Государственной думы Адам Делимханов жив и даже не получил ранения.

«Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации», - заявил Кадыров.

По его словам, СМИ на Украине настолько не уважают своих читателей, что нагло им лгут, понимая, что фейковая информация может быть опровергнута.

Напомним, ранее в украинских Telegram-каналах появились сообщения о том, что Делимханов погиб при обстреле в зоне специальной военной операции. Впоследствии председатель ГД Вячеслав Володин опроверг эту информацию.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с большой тревогой восприняли эти сведения.