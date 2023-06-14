В Кремле с тревогой восприняли сообщения о Делимханове
В Кремле с тревогой восприняли известия о возможной гибели Героя России Адама Делимханова. В беседе со «Звездой» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться официальной информации.
«Мы с большой тревогой восприняли эту информацию. Переживаем, как и все за Героя России. Мы надеемся, что в самое ближайшее время появится какая-то уточненная информация о произошедшем», - сказал Песков.
Информацию о гибели политика начали распространять украинские Telegram-каналы. Якобы Делимханов попал под обстрел националистов.
«Украинские СМИ постоянно распространяют фейки. Давайте дождемся реальной и правдивой информации», - добавил представитель Кремля.
Позже председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин опроверг новости о гибели Героя России. По его данным, Адам Делимханов жив и здоров и желает здоровья другим.