В стране и мире В Кремле с тревогой восприняли сообщения о Делимханове Ян Брацкий Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал дождаться официальной информации и не торопиться с выводами. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Максим Блинов, РИА Новости Читайте нас на: В Кремле с тревогой восприняли известия о возможной гибели Героя России Адама Делимханова. В беседе со «Звездой» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться официальной информации. «Мы с большой тревогой восприняли эту информацию. Переживаем, как и все за Героя России. Мы надеемся, что в самое ближайшее время появится какая-то уточненная информация о произошедшем», - сказал Песков. Информацию о гибели политика начали распространять украинские Telegram-каналы. Якобы Делимханов попал под обстрел националистов. «Украинские СМИ постоянно распространяют фейки. Давайте дождемся реальной и правдивой информации», - добавил представитель Кремля. Позже председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин опроверг новости о гибели Героя России. По его данным, Адам Делимханов жив и здоров и желает здоровья другим. Экспертное мнение и аналитика