Володин опроверг информацию о гибели Делимханова
Депутат Государственной думы РФ Евгений Ревенко опубликовал видео, на котором спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин прокомментировал слухи о гибели или ранении депутата Госдумы Адама Делимханова.
«Совести, откровенно говоря, стало меньше. Информацию неподтвержденную рассылают, создают напряжение. А представьте себе, как это родным и близким», - сказал председатель ГД РФ.
По словам Володина, он «только что» разговаривал с Делимхановым.
«Он жив-здоров. Более того, желает здоровья всем», - отметил спикер Госдумы.
Ранее в Сети стали появляться сведения, что Адам Делимханов погиб или получил ранение в результате обстрела. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в свою очередь заявил, что Делимханов не выходит на связь. Кроме того, глава Чечни попросил украинскую разведку предоставить ему информацию о том, куда именно наносился удар, чтобы он смог найти Делимханова.