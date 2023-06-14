В стране и мире Володин опроверг информацию о гибели Делимханова Максим Крюков Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что многие источники публикуют неподтвержденную информацию, создавая напряжение. © Видео: revenkoev, Telegram © Фото: revenkoev, Telegram Читайте нас на: Депутат Государственной думы РФ Евгений Ревенко опубликовал видео, на котором спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин прокомментировал слухи о гибели или ранении депутата Госдумы Адама Делимханова. «Совести, откровенно говоря, стало меньше. Информацию неподтвержденную рассылают, создают напряжение. А представьте себе, как это родным и близким», - сказал председатель ГД РФ. По словам Володина, он «только что» разговаривал с Делимхановым. «Он жив-здоров. Более того, желает здоровья всем», - отметил спикер Госдумы. Ранее в Сети стали появляться сведения, что Адам Делимханов погиб или получил ранение в результате обстрела. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в свою очередь заявил, что Делимханов не выходит на связь. Кроме того, глава Чечни попросил украинскую разведку предоставить ему информацию о том, куда именно наносился удар, чтобы он смог найти Делимханова. Экспертное мнение и аналитика