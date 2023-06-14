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Володин опроверг информацию о гибели Делимханова

Максим Крюков
12:56 14.06.2023
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что многие источники публикуют неподтвержденную информацию, создавая напряжение.
© Видео: revenkoev, Telegram © Фото: revenkoev, Telegram
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Депутат Государственной думы РФ Евгений Ревенко опубликовал видео, на котором спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин прокомментировал слухи о гибели или ранении депутата Госдумы Адама Делимханова.

«Совести, откровенно говоря, стало меньше. Информацию неподтвержденную рассылают, создают напряжение. А представьте себе, как это родным и близким», - сказал председатель ГД РФ.

По словам Володина, он «только что» разговаривал с Делимхановым.

«Он жив-здоров. Более того, желает здоровья всем», - отметил спикер Госдумы.

Ранее в Сети стали появляться сведения, что Адам Делимханов погиб или получил ранение в результате обстрела. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в свою очередь заявил, что Делимханов не выходит на связь. Кроме того, глава Чечни попросил украинскую разведку предоставить ему информацию о том, куда именно наносился удар, чтобы он смог найти Делимханова.

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