В Италии простились с Берлускони

Тело Сильвио Берлускони будет кремировано, а прах захоронен в мавзолее на семейной вилле политика.

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В Италии простились с бывшим премьер-министром страны Сильвио Берлускони. Заупокойная служба завершилась в Кафедральном соборе Милана. Отдать политику последние почести собралось руководство страны и иностранные политики. Поминальную мессу возгласил архиепископ Милана Марио Дельпини.

«Сильвио Берлускони, безусловно, был политиком, бизнесменом, был фигурой в центре внимания <...> Он был человеком, который стремился к жизни, к любви, к радости», - приводит ТАСС слова Дельпини.

Сообщается, что гром с телом Берлускони вернут на его виллу в Аркоре. Итальянские СМИ пишут, что тело политика будет кремировано, а прах похоронят в мавзолее на личной семейной вилле.

Сильвио Берлускони умер 12 июня на 87-ом году жизни. Он проходил лечение от легочной инфекции на фоне хронической лейкемии. Президент России Владимир Путин с горечью воспринял трагические вести. С Берлускони российского лидера связывали не только деловые, но и дружеские отношения. Путин выразил соболезнования итальянскому народу, назвав Берлускони дорогим человеком и настоящим другом.