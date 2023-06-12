Экс-депутат Гримольди: дружба Путина и Берлускони шла даже против итальянской политики

Бывший депутат Палаты депутатов Италии рассказал, что экс-премьер Италии не боялся своих мыслей, даже если они шли вразрез с общественным мнением и международной политикой.

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Бывший депутат Палаты депутатов Италии Паоло Гримольди рассказал «Звезде» об отношениях Сильвио Берлускони и Владимира Путина.

«У него была личная дружба с президентом Путиным. И я знаю, что эта дружба шла даже против итальянской политики. Как совсем недавно он выступал против членов своей же партии, озвучивая свое мнение об ошибках Украины и президента Зеленского. Это еще раз к вопросу о том, что он никогда не стеснялся говорить то, что думает. Он не боялся своих мыслей, даже если они шли вразрез с общественным мнением и международной политикой», - сказал Гримольди.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему итальянскому коллеге Серджо Маттарелле в связи с кончиной бывшего премьер-министра Италии и заявил, что Сильвио Берлускони был для него дорогим человеком и настоящим другом.

Ранее старший научный сотрудник Института международных отношений МГИМО МИД России Елена Маслова рассказала «Звезде» о том, что Сильвио Берлускони всегда призывал к диалогу с Москвой и говорил о праве Донбасса на самоопределение.

Сегодня стало известно, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет.