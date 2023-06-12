Corriere della Sera: умер Сильвио Берлускони

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Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в больнице в Милане на 87-м году жизни. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Берлускони в очередной раз госпитализировали в прошлую пятницу, через три дня после последней выписки. Весной шесть недель проходил лечение в клинике Сан-Раффаеле. Он проходил лечение от легочной инфекции на фоне хронической лейкемии.

Политик родился в Милане в 1936 году. Его партия Forza Italia («Вперед, Италия») была основана в 1994 году, всего спустя 60 дней она выиграла парламентские выборы, а Берлускони занял пост премьер-министра. С этого поста он ушел менее чем через год. С 1994 по 2011 год Берлускони с перерывами избирался премьером четыре раза.