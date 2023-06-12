Путин заявил, что Берлускони был для него дорогим человеком и настоящим другом
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему итальянскому коллеге Серджо Маттарелле в связи с кончиной бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Глава Российского государства заявил, что экс-лидер партии «Вперед, Италия» был для него дорогим человеком и настоящим другом.
«Для меня Сильвио был дорогим человеком, настоящим другом. Я всегда искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях», - говорится в телеграмме президента РФ, которая была опубликована на официальном сайте Кремля.
По словам российского лидера, в ходе их встреч он заряжался «невероятной жизненной энергией, оптимизмом и чувством юмора» итальянского политика. Путин назвал смерть Берлускони невосполнимой потерей и большим горем.
Ранее руководитель протокола президента СССР Михаила Горбачева и президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко заявил, что экс-премьер Италии был настоящим другом России. По его словам, Берлускони был добрым и интересным человеком.