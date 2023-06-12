Путин заявил, что Берлускони был для него дорогим человеком и настоящим другом

Владимир Путин отметил, что восхищался мудростью Сильвио Берлускони, а также его способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях.

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему итальянскому коллеге Серджо Маттарелле в связи с кончиной бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Глава Российского государства заявил, что экс-лидер партии «Вперед, Италия» был для него дорогим человеком и настоящим другом.

«Для меня Сильвио был дорогим человеком, настоящим другом. Я всегда искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях», - говорится в телеграмме президента РФ, которая была опубликована на официальном сайте Кремля.

По словам российского лидера, в ходе их встреч он заряжался «невероятной жизненной энергией, оптимизмом и чувством юмора» итальянского политика. Путин назвал смерть Берлускони невосполнимой потерей и большим горем.

Ранее руководитель протокола президента СССР Михаила Горбачева и президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко заявил, что экс-премьер Италии был настоящим другом России. По его словам, Берлускони был добрым и интересным человеком.