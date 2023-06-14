Пятерка самых дорогих футболистов РПЛ состоит из игроков «Зенита»

По итогам минувшего сезона «Зенит» из Санкт-Петербурга в пятый раз подряд стал победителем РПЛ.

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Футболисты петербургского «Зенита» возглавили топ-5 самых дорогих игроков Российской премьер-лиги. По данным интернет-портала Transfermarkt, пятерка игроков выглядит так: Малком, Вендел, Клаудиньо, Дуглас Сантос и Вильмар Барриос. В расширенный список попали по одному игроку ЦСКА и «Спартака».

Напомним, что «Зенит» из Санкт-Петербурга стал победителем РПЛ в сезоне-2022/23. Это чемпионство для подопечных Семака стало пятым подряд. Второе место в турнирной таблице за собой сохранили армейцы, третье место у «Спартака».

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер допустил, что вратарь клуба Игорь Акинфеев после завершения карьеры игрока может стать вице-президентом армейцев или их тренером. По итогам минувшего сезона Акинфеев признан лучшим голкипером РПЛ.