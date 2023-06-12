Гинер допустил, что Акинфеев может стать вице-президентом ЦСКА

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Голкипер футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев может занять место тренера или вице-президента клуба после окончания карьеры игрока. Таким мнением поделился президент армейцев Евгений Гинер.

«Он может быть и селекционером, и тренером, и менеджером, и вице‑президентом. Пока сложно ответить на вопрос, потому что он сам на него не даст ответ. Когда закончит, уже посмотрим, к чему его тянет», - цитирует Гинера «Матч ТВ».

По итогам минувшего футбольного сезона Акинфеев был признан лучшим вратарем. За красно-синих Игорь Акинфеев выступает с 2003 года. В минувшем сезоне первый номер защищал ворота столичного клуба в 29 мачтах, пропустил 27 мячей и десять игр отстоял на ноль.

Накануне ЦСКА обыграл «Краснодар» в финале Кубка России по футболу. Суперфинал прошел на стадионе «Лужники» в Москве и завершился серией послематчевых пенальти, сильнее в которых оказались армейцы. Ключевую роль сыграл Игорь Акинфеев, отбивший мяч в решающий момент.