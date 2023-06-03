Футболисты ЦСКА крупно обыграли «Ростов» и стали вторыми в РПЛ

Последний раз футболисты ЦСКА завоевывали серебряные медали национального чемпионата в сезоне 2017/18.

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Футболисты московского ЦСКА крупно обыграли «Ростов» и стали серебряными призерами национального чемпионата сезона-2022/23. Игра 30-го тура завершилась со счетом 4:1 в пользу армейцев. Дублем в составе москвичей отметился Федор Чалов, по голу на свой счет записали Хесус Медина и Виллиан Роша. В составе южан гол престижа под занавес встречи забил Евгений Чернов.

Подопечные Владимира Федотова набрали 58 очков и заняли второе место в чемпионате, ростовчане финишировали четвертыми, пропустив на третье место «Спартак», пишет РИА Новости.

Стоит отметить, что последний раз ЦСКА брал медали РПЛ в сезоне 2017/18. Возглавили таблицу игроки питерского «Зенита», ставшие чемпионами досрочно.