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«Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу

Дмитрий Трунов
20:07 07.05.2023
В воскресенье в матче 26-го тура питерцы обыграли московский «Спартак» - 3:2.
«Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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Питерский «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу, победив в воскресенье в матче 26-го тура московский «Спартак» со счетом 3:2. Встреча прошла на «Газпром-Арене».

Голы у питерцев забили Клаудиньо, Мостовой, Сергеев, у москвичей - Бальде и Промес с пенальти. Победный гол «Зенит» забил в добавленное время.

«Зенит» стал чемпионом за четыре тура до финиша, набрав после 26 матчей 64 очка. Второе место занимает ЦСКА - 51 очко. Далее следует «Ростов» с 50 очками. «Спартак» на четвертой строчке, у москвичей 49 очков.

Питерский клуб завоевал этот титул в пятый раз подряд. Всего в российской истории команда становилась чемпионом девять раз, а в 1984 году один раз взяла высший титул СССР.

Ранее сообщалось, что бразильцы Малком и Клаудиньо из «Зенита» получили российское гражданство.

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