Губернатор Голубев не подтвердил информацию о взрыве на ГРЭС в Новочеркасске

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Данные о взрыве на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области не находят подтверждений, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Василий Голубев.

«Возможной причиной специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции», - приводит слова губернатора RT.

Сегодня днем в Новочеркасске загорелась кровля на шестом энергоблоке ГРЭС. Со станции были эвакуированы 150 сотрудников. МЧС показало кадры тушения объекта изнутри. На данный момент пожар удалось ликвидировать.

Как стало известно ранее, три работника станции пострадали при возгорании, они были доставлены в медицинское учреждение.