В Ростовской области вспыхнула кровля энергоблока Новочеркасской ГРЭС

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На Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области вспыхнул пожар. По предварительной информации от МЧС РФ, огнем охвачена кровля на шестом энергоблоке.

В настоящее время огонь распространился на площади в 200 квадратных метров. Пожарные подразделения уже на месте, ведется тушение огня. Работают 46 человек и 15 единиц специальной техники. О причинах возгорания пока неизвестно, как и о возможных пострадавших в результате инцидента.

Накануне один человек пострадал в Москве в результате пожара на рынке «Садовод». Пострадавший отравился угарным газом. Горели три павильона, людей с территории рынка эвакуировали.