Три человека пострадали в результате пожара на Новочеркасской ГРЭС
Возможной причиной ЧП специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции.
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Три сотрудника Новочеркасской ГРЭС пострадали в результате возгорания на станции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«От возгорания пострадали три сотрудника станции, они госпитализированы», - написал чиновник.
К этому часу открытое горение в машинном зале между пятым и шестым энергоблоками НчГРЭС ликвидировано, пожар локализован, сообщил он.
Тушением заняты 71 человек и 29 единиц техники. Губернатор Ростовской области опроверг появившуюся ранее информацию о взрыве на станции. Ранее сообщалось о временной приостановке работы ГРЭС, возможны ограничения в поставке электричества.