МЧС показало тушение Новочеркасской ГРЭС изнутри

По данным ведомства, при проведении плановых работ произошел выброс газовоздушной смеси и начался пожар.

© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России

МЧС России распространило кадры тушения здания Новочеркасской ГРЭС изнутри. На них видно, что открытого горения там уже нет, продолжается проливка конструкций.

Предварительно установлена причина пожара, сообщил начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов. По его словам, на 6-м энергоблоке Новочеркасской ГРЭС было допущено нарушение технологического процесса. При проведении плановых работ произошел выброс газовоздушной смеси с последующим горением.

Внешнее воздействие на ГРЭС исключено, подчеркнул представитель ведомства. В 15 часов пожар был локализован на площади 200 метров. Угрозы для населения нет, сказал Филиппов.

В результате возгорания на станции пострадали три сотрудника, сообщил ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев. Работа Новочеркасской ГРЭС после начала пожара была приостановлена.