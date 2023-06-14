Кремль: дальнобойное оружие Киева вынуждает Россию создать «санитарную зону»

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл смысл вчерашних слов Путина о «санитарной зоне» России на Украине, которую, возможно, предстоит создать.

Как отметил Песков, по мере того, как Киев получает более дальнобойное вооружения, России приходится отодвигать военную инфраструктуру Украины на необходимое расстояние для обеспечения безопасности россиян.

Кроме этого, Дмитрий Песков заявил, что статус спецоперации не будет пересматриваться.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал борзостью желание НАТО расшириться на исторические территории России.