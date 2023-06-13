Путин назвал борзостью желание НАТО расшириться на исторические территории России

Владимир Путин заявил это на встрече с военными корреспондентами в Москве.

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Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал как борзость попытку НАТО расшириться на исторические территории России с русскоязычным населением.

«Мало того что обманули всех подряд о том, что НАТО не будет расширяться на восток. Но наши исторические территории с населением русскоговорящим в НАТО! Не оборзели, нет? Полностью!» - сказал Путин на встрече с военкорами.

Владимир Путин отметил, что Запад знал, что этим самым создает угрозу для России, но при этом он все равно действовал, при всех попытках РФ создать нормальные отношения.

Кроме этого, президент России заявил, что цели специальной военной операции носят фундаментальный характер.